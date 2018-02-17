Adana'daki cinsel istismarla ilgili Bakanlıktan açıklama

3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulması ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı, çocuğun ailesiyle olduğunu belirtti.

Adana'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma vakası ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, istismara maruz kalan çocuğun yaşamını yitirdiği iddiaları yalanlandı. "Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde, ailesi ile birlikte evindedir" denilen haberde çocuğa ve ailesine Bakanlık tarafından tarafından gereken her türlü desteğin sağlandığı iddia edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kadim değerleriyle dünyaya örnek olan bir millet olarak, insanlık dışı bu olayı anlayabilmemiz bile mümkün değil.

Aziz Milletimizin her bir ferdini dehşete düşüren bu menfur olay hepimizi ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Menfur olayın meydana geldiği andan itibaren, sağlık, adalet ve diğer ilgili makamlarla birlikte gereken tüm işlemler yapılmıştır. Bakanlık olarak adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz, Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde ailesi ile birlikte evindedir. Çocuğumuz ve ailesine Bakanlığımızın uzman psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gereken her türlü destek sağlamaktadır.

Böylesi müessif olaylar, toplumda inanç ve değerlerin güçlü kılınmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından da anlamlı ve ibretliktir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, devlet, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun her ferdi olarak dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.