SBF dekanı Kadir Gürdal istifa etti

Yaklaşık iki yıl önce Prof. Dr. Serpil Sancar’ın istifasıyla boşalan dekanlığa vekil olarak atanan Gürdal, daha sora asaleten atanmıştı.

Fakülte çalışanlarına yönelik bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Gürdal, 24 Mart’ta istifasını sunduğunu, 30 Mart itibarıyla da dekanlık görevinin sona ereceğini bildirdi.

Prof. Dr. Gürdal’ın mesajı şöyle:

“Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin saygıdeğer çalışanları,

Yaklaşık iki yıldır sürdürmekte olduğum Dekanlık görevinden ayrılma talebimi 23 Mart 2018 Perşembe günü sözlü olarak ve 24 Mart 2018 Cuma günü resmi olarak AÜ Rektörlüğü’ne ilettim. Uygun görülmesi durumunda 30 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimi itibariyle Dekanlık görevinden ayrılacağım.

Dekanlık görevini yürüttüğüm süre boyunca desteklerini gördüğüm Fakültemiz Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelerine, hocalarımıza, idari personelimize, hizmetlilerimize ve temizlik şirketi çalışanlarına teşekkür ederim. Bu süreçte Dekan Yardımcısı olarak görev yapan ve 23 Mart 2018 Perşembe günü görevinden ayrılan Prof. Dr. Fazıl Gökgöz’e teşekkürlerimi ise ayrıca sunuyorum.”