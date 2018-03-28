CHP, 'İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni'ni açıkladı

CHP'nin açıkladığı 'İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni'ne göre, 1980-2002 arasında Türkiye'de ortalama işsizlik oranı yüzde 8.3 iken, AK Parti'nin iktidarda olduğu 15 yılda ortalama işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koordinasyonunda hazırlanan 'İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni'nin üçüncü sayısı yayımlandı. Yıllık iş gücü ve istihdam verilerinin değerlendirildiği bültende, 2017'de kayıt dışı istihdamın yüksek boyutlara ulaştığı belirtildi.

Bültende, geçen yıl işe kavuşan 984 bin kişinin 464 bininin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan çalıştığı ifade edildi.,

Verilen tüm istihdam teşviklerine rağmen işsizliğin yüzde 10.9'la çift hanede kaldığı vurgulanan bültende, "Böylece işsizlik, üç yıl üst üste çift haneli rakamlara yapıştı. 1980-2002 arasında Türkiye'de ortalama işsizlik oranı yüzde 8.3 iken, AK Parti'nin iktidarda olduğu 15 yılda ortalama işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu" ifadesine yer verildi.

'İŞSİZLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGE GÜNEYDOĞU ANADOLU'

Türkiye'nin, tüm OECD ülkeleri içinde gençlerini eğitimle, stajla veya işle buluşturma konusunda en kötü performansı sergileyen ülke olduğu, üniversite mezunu işsizlerin sayısının da 102 bin kişi artarak, 930 bin kişiye çıktığı bildirildi.

Bültende, geçen yıl her 100 işsiz vatandaştan 27'sinin üniversite mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise yüzde 17 ile işsizliğin en yüksek olduğu bölge olduğu kaydedildi.