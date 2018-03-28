28 Mart 2018 09:36

Son dakika: Düzce'de deprem

Son dakika: Düzce'de deprem
Saat 08.55'te Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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