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28 Mart 2018 09:36
Son dakika: Düzce'de deprem
Saat 08.55'te Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Son dakika: Düzce'de deprem
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