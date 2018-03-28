Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:55’te merkezi Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8.6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
28 Mart 2018 09:36
Düzce'de deprem!
Saat 08.55'te Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çok Okunanlar
-
Düzce'de deprem!
-
Çete, işitme engelli Japonu da dolandırdı
-
İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı
-
Denizi de imara açtılar!
-
Milli Eğitim Müdürü türban dağıttı
-
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 ölü, 26 yaralı
-
Beşiktaş'ta silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
-
Kaynana ve damadın ilişkisi ortaya çıktı; facia yaşandı
-
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı
-
Polis tarafından götürülürken ‘Rabia’ işareti yaptı