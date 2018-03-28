28 Mart 2018 09:36

Düzce'de deprem!

Düzce'de deprem!
Saat 08.55'te Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:55’te merkezi Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8.6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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