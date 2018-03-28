İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sisin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, bazı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir çevreleri hariç tüm yurtta yağış bekleniyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların ; gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunun yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 26