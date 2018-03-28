Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden sanal para birimi "bitcoin" ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişin yaptığı soruşturmada ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevinden alındı. Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, 2 imam hatibin görevden alındığı doğrulayarak, "3-4 ay önce bir soruşturma oldu. O zaman alındılar. Doğrudur" dedi.