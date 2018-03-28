Kahramanmaraş'ta 22 gün sonra cesedi bulunan 2 çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan sanık polis tarafından götürülürken 'Rabia' işareti yaptı.

Gaziantep’in Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi’nde devriye görevi yaparken çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin 22 gün önce Pazarcık’ın Narlı Mahallesi’nde kaybolan Gül Gülizar Ayalp olduğu belirlendi. Olayın ardından genç kadının eşi Kemal Ayalp, polis tarafından yakalanarak Narlı Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

RABİA İŞARETİ YAPTI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden çıkarken ve jandarma aracına bindirilirken ‘Rabia’ işareti yapan kemal Ayalp, gazetecilerin sorusu üzerine ‘Emniyette her şeyi anlattım’ dedi.

Olayla ilgili Kemal Ayalp’in sevgilisi Güler Özkahraman’ın da tutuklandığı ve ifadesinde Kemal Ayalp’in eşi Gül Gülizar Ayalp’e önce pompalı tüfekle ateş ederek omzundan yaraladığı ardından da kafasına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi de çalılıklar arasına attığını söylediği belirtildi.