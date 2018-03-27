Hakan Atilla'nın avukatları, merhamet istedi

Alacağı cezanın 11 Nisan'da belli olması beklenen Atilla'nın avukatları tarafından hazırlanan 75 sayfalık başvuru dilekçesinde avukatlar Atilla için 'yeterince ancak gereğinden fazla olmayan, adil ve merhametli bir ceza verilmesi' çağrısında bulundu. Avukatlar, Atilla'nın büyük bir uluslararası çarkta başkalarının işlediği suçların cezasını çeken tek kişi olduğunu savundu.

Atilla'nın, işlenen suçlar ve Reza Zarrab'ın kurduğu suç çetesiyle ilgili çok az bir bilgisi olduğunu vurgulayan avukatlar, Atilla'nın herhangi bir maddi çıkar sağlamadığını, rüşvet alıp vermediğini belirterek, bu koşullar altında kendisine verilecek cezanın 4 ile 5 yıl arasında olması gerektiğini savundu.

ABD'nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı yaptırımları delmekten suçlu bulunan Atilla'nın yargılandığı davayı 'sıra dışı' diye niteleyen avukatlar, Yargıç Berman'a sundukları dilekçede, söz konusu yasa gereği bazı uluslararası bankalara para cezası verildiği belirtilerek 'ABD'de ile hiçbir bağlantısı olmayan Mehmet Hakan Atilla'nın, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasasına (IEEPA) uymamaktan yargılanan ilk bankacı olduğu' savunuldu. Dilekçede ayrıca Atilla'nın iyi bir yurttaş, aile babası ve dürüst kişiliğine ilişkin örnekler sıralandı. Atilla'nın kaldığı cezaevi raporlarına göre örnek bir mahkum olduğu belirtilerek verilecek mahkumiyet kararında Berman'dan bu olumlu öğeleri değerlendirmesi istendi.

Atilla'nın avukatları Yargıç Berman'ın geçen ay kendisine iletilmesini istediği Türk bürokratlarla yapılan görüşmelerin tüm ayrıntılarını da mahkemeye sundu. Atilla'nın Türk Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu yetkilileri ile görüşmeleri ve Türk diplomatların Atilla ile cezaevinde yaptığı tüm görüşmeler belgelerde yer aldı. Kayıtlarda, Atilla'nın avukatlarının o dönemde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Bekir Bozdağ ve bakanlığa bağlı bürokratlarla da görüştüğü belirtildi.