Çocuk istismarcısı cezaevine gönderildi

DHA'nın haberine göre, 22 Mart akşamında Tuna Mahallesi'nde vatandaşlar, cami yakınlarındaki boş alanda H.S.'yi, E.G.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Çevredekiler tarafından çağrılan polisler, Hüseyin Sevim'i gözaltına aldı. İfadesi alınan E.G. ise H.S.'nin daha önce de para vererek kendisine istismarda bulunduğunu söyledi.

İstismar mağduru çocuğun okula gitmediği, zaman zaman H.S. ile atık malzeme topladığı öğrenildi. Mağdur çocuk koruma altına alınırken, istismar şüphelisi H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.