Kanal İstanbul 'ÇED' raporu toplantısında gerginlik

DHA - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından detaylarının açıklanması beklenen projenin ihale süreci başlatıldı.

Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda Kanal İstanbul Projesi için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı öncesinde içeriye alınmayan vatandaşlarla polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek ‘Kanal İstanbul’ 45.2 kilometre uzunluğunda olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından detaylarının açıklanması beklenen projenin ihale süreci de başlatıldı. Hazırlanan beş alternatiften seçilen ‘Kanal İstanbul’un güzergahı resmileşti ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.