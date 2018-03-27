Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM), Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in gözaltına alınmasına yönelik karar veren "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan tutuklu eski Erzurum savcısı Osman Şanal'ın, tedbiren tahliye talep ettiği başvurusu reddedildi.
27 Mart 2018 12:53
İlhan Cihaner'i gözaltına aldıran Şanal'a AİHM'den ret
İlhan Cihaner'in gözaltına alınmasına yönelik karar veren ve ardından FETÖ üyeliğinden tutuklanan Şanal'ın tahliye talebi reddedildi.
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