İstifa eden KAMU-SEN Başkanı Koncuk'un İYİ Parti kararı

Koncuk, istifa haberini Twitter üzerinden şu mesajı ile duyurdu;

2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.

Dün istifa ettiği öğrenilen Koncuk İYİ Parti’ye üye oldu. Koncuk’un istifasının ardından başkanlık görevine vekaleten genel sekreterlik görevini yürüten Önder Kahveci getirilirken Koncuk’a ait bilgiler sendikanın sitesinden çıkarıldı.

İşte Koncuk'un istifa paylaşımı: