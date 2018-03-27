Ferhat Tunç hakkında hapis istemi

Savcı, Tunç'un 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan sanık Ferhat Tunç avukatı ile katıldı. Duruşmada, savcı Hasan Adalı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Ferhat Tunç'un Twitter ve Instagram isimli sosyal paylaşım sitelerinde 2015 ve 2016 yılında yaptığı paylaşımlara değinerek sanığın "silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ'nin cebir şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığını" iddia ederek Ferhat Tunç'un "Zincirleme şekilde terör örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMASINI YAPMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Savcının mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanık Ferhat Tunç ise "İki yıl önceki paylaşımlarımın iddianameye konu yapılmasının iyi niyetli olmadığı düşüncesindeyim. Paylaşımlarımın mevcut hükümetin Kürt politikasıyla tezat oluşturduğunun farkındayım. Paylaşımlarımın düşünce ve ifade hürriyeti içerisinde olduğu kanısındayım. Yakın zamanda kızkardeşimi kaybettim. Esas hakkındaki savunmamı önümüzdeki duruşmada yapacağım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, savunma hakkının kısıtlanmaması açısından sanık Ferhat Tunç'un savunmasını hazırlaması için süre verdi. Duruşma ertelendi.