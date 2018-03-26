Çiftlik Bank'ın sağ kolu sendikacı çıktı

Dolandırıcılık iddiasıyla gündemde olan Çiftlik Bank'ın genel müdürü Niyazi Karakoç'un, sendikacı olduğu öğrenildi. BEM-BİR-SEN İstanbul 7 Nolu Şube'nin başkanlığını yapan Karakoç'un, geçen ay memuriyetten istifa ettiği belirtildi.

Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç’un, BEM-BİR-SEN İstanbul 7 Nolu Şube’nin başkanlığını yaptığı belirtildi. Karakoç, Şubat ayında memuriyetten istifa etti.

Sözcü gazetesinden Bora Erdin’in haberine göre, Çiftlik Bank’ta vurgunun 1 milyar TL’yi, dolandırılanların sayısının da 200 bine yükseldiği tespit edildi.

Şirketin kurucu Mehmet Aydın, 29 Aralık 2017’de şirketi İstanbul’a taşıyarak, tüm hisselerinden vazgeçmişti. Aydın, geçtiğimiz ay genel müdürlük görevine Niyazi Karakoç’u getirmişti.

Çiftlik Bank mağdurları, Karakoç’un açıklaması dolandırıcılığı öğrenmişti. Karakoç, şirketin genel merkezine gelenlere, “İşler iyi gitmiyor. Mehmet Bey’e ulaşamıyorum, dönüş alamıyorum. Başınızın çaresine bakın” demişti.

Niyazi Karakoç’un, Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) İstanbul 7 Nolu Şube başkanlığını yaptığı öğrenildi. Ümraniye Belediyesi’ne bağlı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde, idari işler şefliğinde, şef ünvanı ile çalıştığı ortaya çıktı. Karakoç, 9 Şubat 2018’de memuriyetten istifa etti.