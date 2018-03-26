Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 19 şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
26 Mart 2018 21:45
Gaziantep'te FETÖ'ye 12 tutuklama
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Çok Okunanlar
-
İhbar üzerine gelen polis, okul müdürünü tartakladı!
-
Okul kantininde müdüre polis şiddeti
-
Çiftlik Bank'ın sağ kolu sendikacı çıktı
-
Gaziantep'te FETÖ'ye 12 tutuklama
-
Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 öğrenci daha gözaltına alındı
-
Kavurmacı hakim karşısına çıktı
-
Dernek kurup horoz dövüştüren canilere operasyon
-
Edirne'de aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu
-
Hepsini iç çamaşırının içine saklamış...
-
‘Şeker fabrikalarının satışı kimsenin lehine değil’