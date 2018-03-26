Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 öğrenci daha gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin harekatı için lokum dağıtma etkinliğinde yaşananların ardından gözaltılar sürüyor. Kampüs girişinden 2 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece gözaltına alınan öğrenci sayısı 17 oldu.

NE OLMUŞTU?

TSK ve ÖSO militanlarının Afrin’e girmesi üzerine lokum dağıtan gruba tepki gösteren öğrenciler gözaltına alınmıştı. Sonrasında gözaltıları protesto eden öğrenciler de polis tarafından gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” demişti.