‘Şeker fabrikalarının satışı kimsenin lehine değil’

Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP’li milletvekilleri, Saadet Partisi, İYİ Parti, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler, şeker işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Zarar eden, enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değildir. Bu satış kimsenin lehine değil. Şeker demek Niğde demek, vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz” dedi.