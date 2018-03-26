ABD'den Acun Ilıcalı hakkında soruşturma

Televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında ABD’nin bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Amerikalı bazı görevliler soruşturmada bilgi ve delil toplamak için geçen günlerde İstanbul Ataşehir’de bir otele yerleşti.

İddialara göre; Amerikalı avukatlar Acun’a hakkında kapa para aklama ve silah kaçakçılığı suçlamalarını yöneltiyorlar. Yine iddialara göre; Acun’un özel uçağıyla sık sık Panama’ya gidip gelmesi ise silah kaçakçılığına delil olarak gösteriliyor. Söz konusu isimler Acun'un, Sarraf'la ilişkilerini de sorguluyorlar.

Rıza Sarraf’ın ABD'de yargılandığı davada da Acun Ilıcalı’nın adı geçmişti. Savcı Bharara mahkemeye Rıza Sarraf’la Acun Ilıcalı arasındaki ilişkiyi yansıtan belgeler sunmuştu.