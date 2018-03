Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması

Erdoğan, "Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi’nin Sincar’a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım. Bugün de Irak’tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye’ye gelecek. Temennimiz odur ki Irak Merkezi Yönetimi Sincar’da bu operasyonu hakkıyla versin" dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

Biraz sonra beraberimizde bakan arkadaşlarımız ve bürokrat arkadaşlarımızla Varna’ya hareket edeceğiz. Bulgaristan Başbakanı Sayın Borisov’un başkanlığında yapacağımız liderler toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Borisov’a zirve sürecinde oynadığı kritik rol için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz üzere AB ile köklü ilişkilerimiz var. Zaman zaman gerilimin arttığı, siyasi engellemeler dolasıyla tıkanıklıkların olduğu dönemleri de gördük. Fakat Türkiye olarak yolumuza döşenen mayınlara aldırmadan ilerledik. Bugün de AB’ye üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor.

Niyetini, gayesini ve ciğerini çok iyi bildiğimiz malum çevrelerin ülkemizin Türkiye’nin AB’ye üye olmasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz.

Türkiye’nin özverili çabaları Ege Denizi’nin bir mülteci kabristanı olmasına mani olmuştur. AB ülkeleri maalesef bizim sergilediğimiz samimiyeti göstermedi. Suriyeli mültecilere yönelik mali katkılarının halen çok cüzi bir miktarı ülkemize ulaştı. Bugünkü görüşmelerimizde bu konuları masaya yatıracağız.

İki taraf arasındaki güvenin tekrar inşası için terörle mücadelede Avrupalı dostlarımızın desteğini almamız çok önemli.

SORU & CEVAP

PKK SİNCAR’DAN ÇEKİLDİ İDDİASI

Gereğini de Sincar’da biz yaparız. Çünkü Sincar’a bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok. 60-70 km mesafede, bu kadar yakın olup terör örgütlerinin girip çıkmalarının olduğu bir bölge… Bütün mesele o bölgeden bize yapılabilecek her türlü tacize karşı Türkiye gereğini her an yapacaktır.

ABD’YE MÜNBİÇ ÇAĞRISI

Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Sayın Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden olaya bakacaksak Obama’nın bize söylediği PYD-YPG buralarda duramaz. Obama’dan sonra yeni yönetim bize yine benzer sözler verdiler. Biz dedik ki buralar ne PYD’nin ne YPG’nin. Buraların yüzde 90’ı oradaki arap nüfusa aittir. Size de bize de düşen buraları sahiplerine teslim etmektir. Daha sonra Sayın Tillerson bize buraların güvenliğini beraber sağlayalım teklifiyle geldi. Bundan ne anlaşılır. Buralardan teröristleri çıkaralım. "Biz çıkmayız buradayız" gibi yaklaşımlar bana göre Sayın Trump’un kendi iradesi değildir diye düşünüyorum.

Ben tabii Tillerson ile yaptığımız görüşmeyi şu anda dile getiriyorum ve onu da tabii ABD’nin bir teklifi olarak değerlendiriyorum. Bizim bu konudaki tavrımız belli. Türkiye olarak biz buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Sahipleri kimlerse onlara teslim edelim, biz yardımcı olalım. ABD’nin, Rusya’nın, İran’ın üzerine düşen görev budur. Hep birlikte bunu yapmalıyız.