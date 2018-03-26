Skandal: Çikolata ve gazozda cinsel gücü artırıcı ilaç!

Gıda Bakanlığı'nın ilan ettiği hileli ürün listesindeki bazı ürünlerde cinsel gücü artırıcı, zayıflatıcı, ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği olan çok sayıda ilaç etken hammaddesine rastlandı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Gıda Bakanlığı’nın ilan ettiği gıdalarda tağşiş ve hile yapan firmaların bazı ürünlerinde cinsel gücü artırıcı, zayıflatıcı, ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği olan çok sayıda ilaç etken hammaddesine de rastladıklarını açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve süt ürünleri, takviye edici gıdalar ve benzer ürünler, bitkisel yağlar, bal, alkolsüz içecekler, baharat, çikolata, enerji içeceği üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerini kamuoyuna ilan etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜDEF Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı ürünlerin içeriğini incelediklerini, içinde cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı ilaç etken maddesi olan 15 marka bal ve takviye edici gıda, 5 çikolata, 5 meyveli gazoz, bir adet de çay enerji içeceğine rastladıklarını bildirdi.

'ÇOCUKLAR VE GENÇLER TEHLİKE ALTINDA'

Tüketicilerin ciddi tehlike altında olduğunu belirten Vargı, şu açıklamayı yaptı:



“Cinsel gücü artıran sildenafil, tadalafil gibi ilaçlar çikolata, enerji içecekleri ve meyveli gazozlara da konuluyor. Kalp ilaçları, şeker hastalığını önleyen ilaç etken maddeleri de yine çikolatalara konuluyor. Piyasada içinde subitramin bulunan, hem zayıflatan hem de cinsel gücü arttıran ilaç etken maddeleri olan sildenafil bulunan bitkisel karışımlar ve kapsüller var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tehlike altındadır.”

Bakanlık, 173 firmaya ait hileli ürünleri açıkladı

'MUTLAKA HAPİS CEZASI VERİLMELİ'

Sinan Vargı, Tarım Bakanlığı'nın firmaları açıklamasına rağmen bu firmaların isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini, 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen kişilere bile rastlandığını söyledi. Gıda yasasında yapılacak değişikliklerin 2015 yılından bu yana TBMM gündemine gelmediğini ifade eden Vargı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesinin caydırıcı olmadığını, bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmesi gerektiğini de belirtti