Savcılık mütalaası: SOMA A.Ş. ocaktaki sorunları biliyordu

Mütalaasını açıklayan Savcılık, "İşletmenin devredildiği sırada ocakta var olan sorunların işverenlik tarafından bilindiği ve ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet bağı olduğu anlaşılmıştır. İşverenlik tarafından ocaktaki sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin TKİ'ye plan ve projeler sunulmasına rağmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle bu projeler uygulanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın 21. duruşması görülüyor. Duruşmay CHP Manisa Mİlletvekili Tur Yıldız Biçer, Sosyal Haklar Dernegi Genel Sekreteri Avukat Can Atalay, Halkın TKP'si Genel Başkanı Erkan Baş da da takip etti.

"SOMA A.Ş. OCAKTAKİ SORUNLARI BİLİYORDU"

Duruşmada Savcılık mütalaasının hazır olduğu bildirildi. Savcılık mütalaasında, "Park Teknik döneminde üretime başlandıktan sonra, öngörülmeyen sorunlar nedeniyle belirtilen üretimin yapılamadığı, bazı bölgelerde yangınlar çıktığı ve bu nedenle üretimin durduğu anlaşılmıştır. İşletmenin devredildiği sırada ocakta var olan sorunların işverenlik tarafından bilindiği ve ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet bağı olduğu anlaşılmıştır. İşverenlik tarafından ocaktaki sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin TKİ'ye plan ve projeler sunulmasına rağmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle bu projeler uygulanmamıştır. En fazla işçinin çalıştığı ve yangın riskinin en yüksek olduğu S panosunun üretime uygun olmamasına rağmen işverenlik tarafından bu bölgede işçi çalıştırılmaya devam edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"BU REZİLLİK ARTIK BİTSİN"

Duruşma öncesi Sosyal Haklar Derneği Soma temsilciği ve Soma Şehit Madenci Aileleri’nin çağrısıyla Soma istasyonu önünde toplanan aileler ve destekçiler bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte "Soma'nın hesabı sorulacak", "Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek" sloganları attı. Avukat Can Atalay yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, "4 yıl sonra bir mesai gününde bu kadar avukat, milletvekili ekmeğini kazanırken öldürülen 301 işçi için burada. 301 işçinin göz göre göre nasıl ölüme gönderildiğine hiçbir kuşku kalmadı. Bugün bu rezillik artık bitsin diye buradayız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Soma Davası 2 buçuk yıldan fazladır sürüyor. Davada 5’i tutuklu 8 kişi için "Olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişi hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy olmak üzere davada 5 kişi tutuklu yargılanırken; tutuksuz 45 sanığın isimleri ise şöyle: "Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin patronu Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Kebapçılar, Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, Emniyet Teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal".