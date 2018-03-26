Diyanet’ten ‘Barbie bebek’ açılımı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Murat Kalıç, Barbie bebeklerin 'sismik bomba gibi' toplumu tüketime yönelttiğine dair bir yazı kaleme aldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün aktardığına göre, Diyanet'in dergisinde, Sigmund Freud'un, ‘Hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışan' kuramı psikanalizmin, kapitalizm tarafından tüketimi artırmaya yönelik olduğu savunuldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç'ın yazdığı makalede, ‘Barbie Bebekler'in “sismik bomba gibi” toplumu tüketime yönelttiği öne sürüldü. Yazıda, psikanalizme karşı İslam'a yönelinmesi istendi.

Murat Kalıç'ın kaleme aldığı yazıda şu değerlendirme yapıldı:

“Meseleye ahlaki açıdan yaklaşıldığında, belli mihrakların çıkarlarını ihya etme adına, içinde olup biten her şeyi dışa vurması istenen kadın özelindeki toplum, moda anlayışına hizmet eden tüm ürünlerle her geçen gün kan kaybetmeye devam etmektedir. Nitekim Barbie bebeklerle yetiştirilen dünün kız çocukları, bugün moda dergilerinin tutkulu takipçilerinden olmuştur.”

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