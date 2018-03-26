Son seçim anketinde ittifak detayı!

Gezici Araştırma Merkezi Yerel Yönetimler Araştırması’nı açıkladı. 8762 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırmaya göre yerel seçimlerde seçim ittifakı bir çok ilde belediye başkanlığının el değiştirmesine neden olabilir. Bununla birlikte özellikle Doğu ve Güney Doğu illerinde yapılan Kayyum atamaları halk tarafından olumlu karşılanırken, hizmet beklentisi yüksek olan İstanbul ile Ankara gibi büyük illerde ise belediye başkanı değişimi olumlu etki göstermedi.



Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici; Genel seçimlerle ilgili olarak ortaya konan seçim ittifakının İlk sınanması 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde yaşanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Hatay, Mersin, Muğla, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ gibi muhalefet - iktidar çekişmesinin seçimlerde yoğun olarak görüldüğü illerde seçim ittifakının iktidar lehine avantaj sağlayacağı görüldü. Halihazırda CHP’nin elinde olan oy farkının yüksek olduğu Büyükşehir il ve ilçe belediyesi dışındaki diğer muhalif belediyelerde seçim ittifakıyla el değiştirmeler gözlemlenebilecektir. Muhalefetin bu anlamda seçmeni ikna etmek için daha etkili bir dil geliştirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte İttifakın Aydın, Tekirdağ, Adana, Mersin, Hatay, Manisa, Antalya, Balıkesir, Kastamonu, Bartın, Nevşehir, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Yalova gibi Milliyetçi oy oranlarının anlamlı sonuçlar verdiği İllerde İktidar partisinin Milliyetçi Hareket Partisine destek vermesi halinde bu durum Ak Parti’nin İstanbul, Ankara gibi yerlerde milliyetçi seçmenin desteğini alacağını göstermektedir.



Gezici Araştırma Merkezi tarafından yürütülen belediye başkanlarının performanslarını ölçerek en başarılı belediye başkanlarını belirleyen araştırmada önemli bulgulardan biri 2014 yılında ilk defa uygulanan Büyükşehir yasası ile belediyelerin halka hizmet imkanını arttırdığı, aynı zamanda kırsal alanda yaşayan vatandaşlara hizmet götürme imkanı yakaladığıdır. Önceden büyükşehirde halkın % 55’i yerel yönetimlerden hizmet alamazken, yeni yasayla hizmetler tüm il sınırına ulaştı.



Kayyum atanan Doğu ve Güney Doğu illerinde yüzde 60 memnuniyet artışı yaşandı

Murat Gezici; Araştırma kapsamında halkın memnuniyet kriterlerine göre hangi Belediye Başkanlarını daha başarılı bulduğunu yapılan araştırma sonucunun ortalaması ile hizmetlerin puanlamasının ortalaması alınarak sıralanmıştır. Diyarbakır, Tunceli, Van, Mardin, Balıkesir Belediyelerine yapılan kayyum atamalarının sonrasında geçen yıla göre belediye hizmetlerini başarılı bulanların oranında % 60 oranında artış yakalandığı görülüyor. Bu bağlamda kayyum atamalarının seçmen davranışı anlamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da anlamlı bir değişikliği beraberinde getireceği görülmektedir.



İstanbul ve Ankara’daki değişim seçmene olumlu etki etmedi

İstanbul , Ankara gibi ülkenin en önemli iki şehirinde ise yapılan belediye başkanlıkları ile ilgili değişimler neticesinde seçmen davranışında pozitif yönde İktidar Partisi lehine bir değişiklik gözlemlenememiştir. Rutin projelerin dışında günümüz ihtiyaçlarına yönelik projelerin geliştirilememesi hizmet beklentisi yüksek İstanbul ve Ankara seçmeninde negatif etki doğurmuş olup Ak Parti’nin özellikle Refah Partisi geleneği ile beraber 90’lı yıllardan itibaren yerel yönetimlerde göstermiş olduğu başarıyla çelişen bir durumu ortaya koymuştur. Halkın muhalefet belediyeleri ve kayyum atanan belediyelerin hizmetleri konusunda göreli daha yüksek bir memnuniyete sahip olduğu yapılan araştırmada görülmüştür. Kayyumların halk tarafından özellikle Güney Doğu Bölgesinde kabul görmesi yerel seçimlerde başarıyı artıracaktır.

En başarılı ilk 5 büyükşehir belediyesinden 3'ü CHP'li



En başarılı ilk 5 büyükşehir belediyesi arasında AKP yok…

Bu sıralamaya göre en başarılı büyükşehir belediye başkanı 1. Sırada % 64.2 Manisa Büyükşehir Bld. Bşk. Cengiz ERGÜN, 2. Sırada % 61,8 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 3. Sırada % 59,9 Adana Büyükşehir Bld. Bşk. Hüseyin SÖZLÜ 4. Sırada % 59,2 ile Eskişehir Büyükşehir Bld. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 5. Sırada % 58.9 ile İzmir Büyükşehir BLD. BŞK. Aziz Kocaoğlu.



En başarılı ilçe Belediye Başkanları; 1. % 64.4 ile Çukurova Belediye Başkanı Soner ÇETİN, 2. sırada % 63,4.1 İle Bodrum Bld Bşk. Mehmet Kocadon, 3. Sırada % 63,1 ile Buca Bld. Bşk. Levent Piriştina, 4. Sırada % 62,7 ile Bornova Bld. Bşk. Olgun Atilla, 5. Sırada % 62,4 ile Sur Bld. Bşk. Bilal Özkan



Gezici Araştırma tarafından 16 – 23 Şubat 2018 tarihleri arasında TÜİK Örneklemleri dikkate alınarak Türkiye çapında gerçekleştirilen bu anket, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi hizmetlerini değerlendirmek, vatandaş memnuniyetini tespit etmek amacıyla Büyükşehirde ve ilçelerinde farklı sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve eğitim kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilen 8.762 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi. Yapılan bu anket çalışmasında temel kriterler olarak vatandaş memnuniyeti, belediye hizmetlerine vatandaşların yerinde ve zamanında ulaşabilirliği, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar, kültür ve sanata verilen destek, Suriyeli mülteciler ile ilgili çalışmalar, Belediye Başkanlarının vatandaş tarafından tanınırlık düzeyi, sosyal medya kullanımı ve iletişim kanallarının etkin kullanılması, çevre sorunlarına duyarlılık ve bunların çözümüne yönelik etkin projelerin uygulanıp uygulanmadığı, sosyal yardımlar ve bunların vatandaşa ulaştırılması, kamusal ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu alanlarda yapılan işbirliği, kalkınma projeleri, hibe projelerine başvuru ve desteklerin alınması, doğal afetlere hazırlıklar, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, çocuklara kreş açılıp açılmadığı, tıbbı atıkların toplanması aynı zamanda geri dönüşüm atıklarının toplanmasını sağlayan belediyelerin belirlenmesi, Belediyeler arası bütçe kullanım performanslarının resmi veriler doğrultusunda puanlama uygulanmıştır, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla ortak yapılan projeler var mı bunlara bakıldı. Ayrıca, şehrin marka değerinin arttırılması ve global düzeyde tanıtımı hususunda neler yapıldığı ele alınmıştır.