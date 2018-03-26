Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip dehşet saçtı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beşiktaş Levent'teki bir kafede 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Taraflardan biri silahla ayağından vurularak yaralanırken yerden seken kurşunla da kafe çalışanı yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay Levent Mahallesi, Carşı Caddesindeki bir kafede saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Aytekin Kaya ile Süleyman Kutay Leventteki bir kafede buluştu. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşandı. Araya kafe çalışanlarının girmesi sonucu taraflar sakinleştirildi. Bir süre sonra kafeden çıkarken Aytekin Kaya çantasından çıkartığı tabanca ile Süleyman Kutaya ateş etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN PERSONEL DE YARALANDI

Kutay, bacağından yaralanırken, o sırada arada kalan kafe çalışanı Kerem Kaya ise yerden seken kurşunla boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Aytekin Kayayı kafede kıskıvrak yakalayarak Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğine götürüldü. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma ve Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri ise çevrede ve kafe içinde delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

ARALARINDA BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olayın görgü tanığı kafe çalışanı Sezer Kıl, İki kişi oturuyordu aralarında tartışma çıktı. Sonra ustalar ayırmak için onların yanına gitti. Ustalar araya girince taraflar sakinleşti. Kapıya doğru yöneldi. Daha sonra taraflardan biri çantasındaki silahını çıkararak diğerine ateş etti. Olayı gerçekleştiren kişi ' polis gelsin alsın beni' dedi. Yerden seken kurşun bizim ustanın boynundan yaraladı. Sonra ambulans çağırdık dedi.