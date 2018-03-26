Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltı sayısı 15'e çıktı

Afrin' girildiği gün lokum dağıtan grubu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltı sayısı 15 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin’e girmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart’ta lokum dağıtan grubu protesto eden öğrencileri videodan tespit eden polis, dün sabah Kuzey Kampus’ta arama yaptı ve 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Toplam gözaltı sayısı 15 oldu.



Hürriyet'in aktardığına göre, polisin ‘Marksist Fikir Topluluğu’ üyesi olduğu belirtilen üç öğrenciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Üç gün önce de aynı kapsamda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

ERDOĞAN, 'TERÖRİST' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan grubu protesto eden üniversitelilere, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye tepki göstermişti.