Milli Eğitim Müdürü bu kez de Atatürk'ü genelgeden silmiş!

‘Başı açık kız görünce sinirleniyorum" diyen Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, bu kez de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açık talimatına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını genelgeden çıkardı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Aile Bakanlığı tarafından hazırlanıp resmi kurumlara gönderilen genelgede, “Bütün kurumlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak” talimatı verildi. Müdür Demir ise bu genelgeye dayanarak okullara yolladığı yazıda, “Atatürk posterleri” ifadesini çıkarıp, sadece “Türk Bayrakları ile donatılacak” ifadesine yer verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, yaşanan olayı Meclis'e taşıdı. Yalçınkaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan şu sorulara yanıt istedi:İl Milli Eğitim Müdürü'nün tüm okul ve kurum müdürlüklerine yazmış olduğu resmi yazıda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü “yok sayması” hakkındaki düşünceniz nedir? Siz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı olarak kurucu önderimize yapılan bu aleni saygısızlığa karşı nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?

Bu bürokrat, devletimizin kurucu liderinin resimlerini okullara astırmamak suretiyle Ulu Önder'e en hafif tabiriyle saygısızlık yapabilme cüret ve gücünü nereden almaktadır? Bakanlık olarak rahatsızlık duymuyor musunuz?

‘İdarecilik yapamaz' kararı

Aynı bürokratın, 21.02.2018 tarihinde Bartın ili Ulus İlçesi'ne bağlı Ulus Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen imamlar toplantısına katıldığı ve yaptığı konuşmada “Okulları gezerken başı açık kız öğrencileri görünce sinirlerine hakim olamadığı” ve öğrencilerin başlarını kapaması için okul müdürlerine uyarılarda bulunarak, fırçaladığına dair ifadeleri basın yoluyla kamuoyuna yansımıştır. Konuyla ilgili olarak, bu kişi hakkında yasal bir işlem başlatılmış mıdır?



Daha önceki görevleri sırasında yapmış olduğu usulsüz işlem ve uygulamalar nedeniyle hakkında mahkeme ve “İdarecilik Yapamaz” kararı da bulunan bu şahıs; ilgili mevzuatların amir hükümlerini ve mevzuatın tanımladığı sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen hangi yasal dayanakla idarecilik görevini sürdürmektedir?

Cumhurbaşkanı hakkındaki eleştiriler, hakaret kabul edilerek onlarca kişi hakkında yasal işlem yürütülürken; Cumhuriyetimizin kurucusu hakkında kabul edilemez tutum içinde olan, halk arasında kin, nefret ve düşmanlık yaratacak davranışlar sergileyerek laik, bilimsel, çağdaş eğitim anlayışından yoksun bir tutumla idarecilik yapan bir kişi hakkında yasal işlemin başlatılamamış olmasının gerekçesi nedir?

AİLE BAKANLIĞI BU TALİMATI GÖNDERDİ

MÜDÜR, TALİMATI BÖYLE DEĞİŞTİRDİ