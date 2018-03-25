UBER sürücüsü serbest bırakıldı

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı.

Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

UBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiası



Uber sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) - İSTİNYE'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü M.Ü (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için Kanarya Polis Merkezine teslim edildi. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan M.Ü. çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.