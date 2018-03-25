Erdoğan hedef göstermişti, gözaltına alındılar!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu sabah saat 06.00 sıralarında polisin ev ve yurtlara düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı.

Erdoğan: Terörist gençleri okutmayacağız

İleri Haber'in haberine göre gözaltına alınanların sayısı henüz öğrenilemezken, perşembe sabahı yapılan baskınlarda gözaltına alınan öğrencilerin de hala gözaltında olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

TSK ve ÖSO militanlarının Afrin'e girmesi üzerine lokum dağıtan gruba müdahale eden üniversiteliler hakkında Erdoğan, "Lokum dağıtanlara bu şekilde davrananlara haddini bildirmek benim ve devletin görevidir. Okul bahçelerinde terör estirenlere meydanı bırakmayacağız" demişti. Erdoğan, dün yaptığı konuşmada da “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” sözleriyle üniversitelileri hedef göstermeye devam etmişti.