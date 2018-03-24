İzmir'de Hawking için lokma dağıtıldı

Gazete Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, daha önce Atatürk ve Che Guevara’ya lokma döktüren fizik tedavi uzmanı doktor Alparslan Bilen "Camiye gitmiyoruz ama bunları yapıyoruz işte" dedi.

76 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking, İzmir’de de anıldı. İzmir’in Karaburun ilçesinde Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Alparslan Bilen tarafından, Hawking’in hatırasına lokma döktürüldü. Ünlü evren bilimci ve fizik profesörü için Karaburun’da Nergis Cafe önünde yapılan lokma hayrına çok sayıda esnaf ve yurttaş ilgi gösterdi.

Daha önce de Atatürk ve Che Guevara’ya lokma döktürdüğünü ifade eden Dr. Alparslan Bilen ‘’sevdiğim, saydığım insanların arkasından buna benzer şeyler yapıyorum. Camiye gitmiyoruz ama bunları yapıyoruz işte’’ dedi.

‘HAWKİNG’E KARŞI DÜNYA BORÇLU’

Bilen, Neden Hawking için lokma döktürüyorsunuz sorumuza ise şöyle yanıt verdi: ‘’Hawking’in hastalığı benim uzmanlık alanım. Ne kadar ağır bir hastalık olduğunu biliyorum. Hawking bize yaşadığımız evrenin içinde neler olduğunu gösterdi. Kendi tedavisiyle uğraşacağına bin bir zorlukla derdini anlatmaya çalıştı. Var olan beynini kenara alıp, etiyle kemiğiyle uğraşmadı

Hawking’e karşı bütün dünya borçlu. Ben bu borcun bilincinde olduğumu zannediyorum. Hawking bize kara deliği, anti maddeyi, maddeyi öğretti. Ufkumuzu açtı, beynimizden bir kapak kaldırdı. Bu dünyada 30-40 odalı konakta sadece oturma odasını ve tuvaletini bilerek yaşamak var. Bir de tüm odalarını bilerek yaşamak. İşte Hawking bizim bütün odaları görmemizi sağladı.”