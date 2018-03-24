24 Mart 2018 18:28

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!
Diyarbakır'da saat 18.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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