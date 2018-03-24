Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında dün pusu kurup 1 askeri şehit ederek olay yerinden kaçan PKK’lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
24 Mart 2018 17:36
Batman’da yaralanan asker şehit oldu
Operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu
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