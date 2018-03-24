Batman’da yaralanan asker şehit oldu

Operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında dün pusu kurup 1 askeri şehit ederek olay yerinden kaçan PKK’lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.