Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: "3-5 köy kaldı, bütün Afrin'de kontrol sağlanacak."
TSK: AFRİN TEMİZLENDİ
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan son dakika açıklamada, 'Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında' denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
24 Mart 2018 11:21
Hulusi Akar'ın ardından TSK'dan Afrin açıklaması
Önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan daha sonra ise TSK'dan açıklama yapıldı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: "3-5 köy kaldı, bütün Afrin'de kontrol sağlanacak."
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