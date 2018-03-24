24 Mart 2018 11:21

Hulusi Akar'ın ardından TSK'dan Afrin açıklaması

Hulusi Akar'ın ardından TSK'dan Afrin açıklaması
Önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan daha sonra ise TSK'dan açıklama yapıldı.
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: "3-5 köy kaldı, bütün Afrin'de kontrol sağlanacak."

TSK: AFRİN TEMİZLENDİ

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan son dakika açıklamada, 'Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında' denildi.

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