Sapık dayıya indirimsiz 23 yıl

ERZURUM'da, 24 yaşındaki yeğenine tecavüz edip, doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen iki çocuk babası imam Abdulkadir İ. (42) ‘iyi hal’ indirimi uygulanmadan 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki şikâyeti öğrendikten sonra görevinden istifa eden Abdulkadir İ., Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında boyunun 1.65, kilosunun ise 70-76 arasında olduğunu söyledi ve yeğeninin de boyu ve kilosunun kendisine yakın olduğunu belirtti. Bu nedenle mağdura zorla tecavüz etmesinin mümkün olmadığını savunan Abdulkadir İ.,“Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Abdulkadir İ.’yi ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığı ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan ise önce 15 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Abdulkadir İ.’nin eylemi yeğenine karşı yapması nedeniyle cezayı yarı oranında arttırarak 22.5 yıla çıkardı. Mahkeme, sanığa olay sonrası ve yargılama sürecinde pişmanlığının olmaması, eylemleri inkâr etmesi nedeniyle iyi hal indirimi de uygulamadı.