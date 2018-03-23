Batman'dan acı haber!

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

DHA - Hasankeyf ilçesinde çıkan çatışma ile ilgili Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi Köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Kahraman Uzm. J. VI. Kad. Çavuşumuz Bülent Doğan şehit olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın, 21 yıllık uzman çavuş olduğu, evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Batman'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından kurulan pusuda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın (43) acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı.

Şehidin acı haberi Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi, Mümin Sokak, Uğur Apartmanı'nda yaşayan annesi Zeynep Doğan'a verildi. Evli, 1 çocuk babası olan şehidin, 4 kardeşi olduğu babası Hacı Doğan'ın 10 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesinin yaşadığı mahalleye gelen askeri yetkiler acı haberi anne Zeynep'e verirken, mahalledeki birçok eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın Batman'da düzenlenecek askeri törenin ardından Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. Şehidin naaşının, öğle namazında Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.