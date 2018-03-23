10 kişinin öldüğü asansör faciasında karar!

10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili olarak 9 sanığa ayrı ayrı 60 bin 800 TL adli para cezası verildi.

9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatındaki asansör içinde bulunan işçilerle birlikte 33’üncü kattan zemine çakılmıştı. Asansörde bulunan Tahir Kara, Hıdır Ali Genç, İsmail Sarıtaş, Bilal Bal, Cengiz Tatoğlu, Murat Usta, Menderes Meşe, Vahdet Biçer, Ferdi Kara, Cengiz Bilgi yaşamını yitirmişti.

İnşaatta çalışan işçiler ise asansörlerin arızalı olduğunu, bir ay önce de boş halde düştüğünü ifade etmişlerdi.