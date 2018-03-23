KHK ile ihraç edilen astsubayın trajik intiharı

15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay, Kahramanmaraş’ta kendini tavana asarak intihar etti.

Maraş Manşet gazetesinden yer alan habere göre, olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’deki Gayberli Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye 2’nci Zırhlı Tugay Komutan yardımcılığında Astsubay olarak görev yapan Ali B.,geçtiğimiz yıl KASIM ayında ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında görevden alındı. Görevden alınan Ali B., ailesiyle birlikte Gayberli Mahallesinden bir ev kiraladı. Son günlerde yaşadığı olaylar nedeniyle bunalıma giren Ali B., akşam saatlerinde evde kimsenin olmadığı bir anda kendini iple tavana asarak intihara kalkıştı.

Eşi ve ablasının olayı görmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ali B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.