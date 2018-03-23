Gezi Parkı’ndaki çadırları yaktıran polis müdürü için karar

Özden ATİK / İstanbul, (DHA) Taksim Gezi Parkı’nda eylemcilerin çadırların yakılması ile ilgili olarak "Çadırları toplamakla uğraşmayın, yakın gitsin" şeklinde talimat verdiği iddiasıyla yargılanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen dönemin Beyoğlu’dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli hakkındaki ceza belli oldu. Mahkeme, sanık Ramazan Emekli hakkında "Görevi kötüye kullanma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme verdiği hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

"YAKIN TALİMATI VERDİ"

Olay günü Gezi Parkı olaylarında görevlendirildiklerini belirten zabıta komiseri Murat Sarı, ismini orada öğrendiği İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli’nin koordinesinde bir toplantı yapıldığını söyledi. Sarı, "Toplantı da çevik kuvvetin alana gireceği topluluğu dağıtacağı bizim de belediye olarak çadırları toplanması görevimiz vardı. Çevik kuvvet girdi. Parkın ortalarına doğru karşı taraftan taş, şişe gelmeye başladı. Biz o zamana kadar 20-25 çadırı toplamıştık. İl emniyet Müdür yardımcısı Ramazan Emekli beni çağırdı. Yanımda iki personelim vardı. Biz burada ne kendimizi koruyabileceğiz ne de sizi, geri kalanları yakın talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" dedi.

ZABITA MEMURLARI DA YAKIN TALİMATI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık zabıta memuru Murat Yüce de sanık Ramazan Emekli’nin zabıta komiserlerini çağırarak "Geri kalanları yakın talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" diye konuştu. Diğer zabıta memurları Hüseyin Aladağ ve Osman Çeküç ise "İl emniyet müdür yardımcısı Ramazan Emekli bizim komiserimizi çağırmış. Gezi Parkında bulunan çadırların yakılması emrini vermiş. Bunun üzerine çadırlar yakıldı" dediler.

İKİ AYRI SUÇTAN TOPLAM 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Ramazan Emekli’yi "Görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği iki ayrı hapis cezası ile ilgili olarak da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında bazı ağaçların sökülmesini protesto eden bir grubun 30 Mayıs 2013 günü Gezi Parkı’nı işgal ederek çadır kurdukları belirtiliyordu. Göstericilerin tahliyesi ve bir çoğu turuncu renkli küçük boy kamp çadırının kaldırılması için genel denetim ve koordinasyon sorumlusunun İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli’nin olduğu kaydediliyordu. İddianamede, Ramazan Emekli’nin Gezi Parkı’nda işgalcilerin çadırlarını toplayan zabıta komiseri Mustafa Sarı’ya, "Çadırları toplamakla uğraşmayın yakın gitsin" talimatı verdiği öne sürülüyordu.

"ÇADIRLARI YAKIN ŞEKLİNDE EMİR VERMEDİM" DEMİŞTİ

Sanık Ramazan Emekli ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Zabıtalara emir verme yetkim bulunmamaktadır. Olay tarihindeki görevim Gezi Parkı’nda bulunan 120 kişinin tahliyesi ile görevliydim. Kesinlikle zabıtalara, ’Sizin güvenliğinizi sağlayamayız, göstericilerin çadırlarını yakın’ şeklinde emir vermedim. Görevlendirme yazım çerçevesinde görevimi yaptım. Kesinlikle görevimi kötüye kullanmadım" demişti.

ZABITALAR BERAAT ETMİŞTİ

Öte yandan Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 30 Mayıs 2013’te ağaçların kesilmesini engellemek için direnişe geçen vatandaşlar tarafından parkın içine kurulan çadırları yaktıkları iddiasıyla yargılanan 7 zabıta, "Görevi kötüye kullanma" ve "Kasten yangın çıkartma" suçunu işlediklerinin kanıtlanamadığı gerekçesiyle beraat etmişti.