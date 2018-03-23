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23 Mart 2018 12:37
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde kömür tozu yüklü tır devrildi.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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