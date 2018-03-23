23 Mart 2018 12:37

Kömür tozu yüklü kamyon devrildi

Kömür tozu yüklü kamyon devrildi
KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde kömür tozu yüklü kamyon devrildi.
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Edirne istikametindeki kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür tozu yüklü kamyon yol kenarına devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevkedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor

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