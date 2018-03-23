Edirne istikametindeki kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür tozu yüklü kamyon yol kenarına devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevkedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor
23 Mart 2018 12:37
Kömür tozu yüklü kamyon devrildi
KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde kömür tozu yüklü kamyon devrildi.
Çok Okunanlar
-
Bakanlık, 173 firmaya ait hileli ürünleri açıkladı
-
Şeker Fabrikaları'na talip olan tek firmaydı... Flaş gelişme
-
Birleşik Metal-İş şubesine silahlı saldırı
-
AYM, Defne Samyeli için kararını verdi
-
Kömür tozu yüklü kamyon devrildi
-
Mehter takımına İstiklal Marşı soruşturması
-
Çifte cinayetten yargılanan MİT görevlisi hakkında karar
-
Dışişleri'nden Menbiç açıklaması
-
Zeytindalı Harekatı ile çocuk kamuflajı satışları patladı
-
Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme