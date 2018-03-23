Dışişleri'nden Menbiç açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın'ın gelecek hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Menbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi. Aksoy, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu da belirtti.

Aksoy'un düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

(Menbiç görümeleri) Müsteşar Ümit Yalçın haftaya ABD'ye gidebilir. ABD ile ortak görüşe varma üzerinde çalışılacak.

(ABD'den) Füze sistemi alımı için de görüşüyoruz

(Kuzey Irak'a operasyon) Irak hükümeti ile temas halindeyiz.

(Erbil'e direkt uçuş) Hava sahamızı açmayı düşünüyoruz.

AB zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz.



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