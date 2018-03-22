Sedat Peker'den ÖSO'ya yeni hediye

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker Özgür, Afrin operasyonuna katılan ÖSO’ya arazi şartlarına uygun araç gönderdi. Peker daha önce de ÖSO’ya çelik yelek göndermişti. Bir ÖSO askeri çelik yelekler sonrasında videolu mesaj yollayarak, Sedat Peker’e teşekkür etmişti.

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusu’na gönderdiğini açıkladığı arazi araçlarının fotoğraflarını da paylaştı. Sedat Peker konuyla ilgili sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu’ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının kandil gününe denk gelmesinden dolayı dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İSLAM aleminin REGAİB kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara galibiyet getirmesini Allah’tan diliyorum.”