‘FETÖ’ diyen gazeteciye hapis ve para cezası!

Diken'den Tunca Öğreten'in haberine göre Adalan, 2014 yılında sitesinde kaleme aldığı yazıda, ‘Fethullah Gülen Terör Örgütü’ tanımını kullandı. Bunun üzerine Gülen’in avukatları Adalan’dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine o dönemde görevde olan ancak şu an ‘FETÖ’den müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunan başsavcı Mehmet Burak Uzun tarafından Adalan hakkında iddianame hazırlandı.

Erzincan 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Adalan hakkındaki ilk karar yaklaşık beş ay önce verildi.

Halen görevde olan yargıç Muharrem Yiğittürk, Adalan’ı suçlu buldu ve 50 bin lira tazminata mahkum etti.

Yargıç Yiğittürk kararında şöyle dedi: “Davacı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü bilinmektedir. Ne var ki, mahkumiyet hükmü kesinleşene kadar kişiler yönünden masumiyet esastır. Söz konusu haberlerde, söz konusu olduğu şekilde mutlak ithamların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla davacı hakkında anılan soruşturmadan dolayı mahkumiyet kararı verilse dahi ‘FETÖ’ ibaresi kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyacaktır.”

Aynı mahkeme, kararından bir buçuk ay sonra Adalan hakkında bir karar daha verdi. Kaleme aldığı bir yazıda, Gülen’e ‘vatan haini’ dediği için açılan davada bu defa da Adalan’a altı yıl altı ay hapis ve 10 bin lira tazminat cezası verildi.

‘Teröriste ‘terörist’, vatan hainine ‘vatan haini’ demek suç olmuş’

Mahkemenin iki kararını Diken’e değerlendiren Adalan, üst mahkemenin cezaları onaması durumunda karara direneceğini ve para cezalarını ödemeyeceğini söyledi.

Adalan sözlerine şöyle devam etti: “Bir kez bile hakim karşısına çıkmadım. Adalet o kadar hızlı işledi ki gıyabımda ceza verdi mahkeme. Şu an darbe girişimi gerçekleştirilmiş gibi hissediyorum. Ülkede adalet yok ama adalet bakanı var. Teröriste ‘terörist’, vatan hainine ‘vatan haini’ demek suç olmuş.”

Gülen hala müşteki ve mağdur

Fethullah Gülen’in Türkiye’de hala müşteki ve mağdur sıfatında olduğunu söyleyen Adalan, üst mahkemenin kararı onaması durumunda bu kararın emsal olacağını ve Gülen’e ‘terörist’ diyen herkesin ceza alacağını savundu.

Adalan şöyle konuştu: “FETÖ’den müebbet ceza almış, cezaevinde yatmakta olan bir savcının hazırladığı iddianameyle ceza aldım. FETÖ’ye ‘FETÖ’ demek suçsa, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dava açsınlar.”