'Yüksek güvenlikli' bölüme nakledilen Celalettin Can biyopsiye götürülmüyor

Tanrıkulu "Dışarıda olsaydı, teşhis amaçlı bir biyopsi yapılması gerekiyordu. 5 numaralıda o aşamaya gidiliyordu. Burada bir haftadır hiçbir şekilde gelişme yaşanmadı. Şu an için hayati risk olmayabilir ama ona doğru gidiyor. 'Yaparız' demişler ama hiçbir sağlık kontrolü yapılmamış" dedi.

Tanrıkulu, Silivri'de görüşmeye giriş öncesi yaşanan prosedürü de eleştiren Tanrıkulu, "Küçücük bir kopça nedeniyle iki kere kabinlere girip çıkmak zorunda kaldım. Elime iki yazı yazmıştım ilaçlarıyla ilgili, unutmayayım diye. 'Yazıyı okuyabilirsiniz, doktoru soruyor bunu' dedim. Elimi süngerle yıkadılar" diye konuştu.

78’liler Girişimi Sözcüsü Can "çözüm süreci" döneminde Başbakanlık tarafından belirlenen "Akil İnsanlar" heyetinde yer alıyordu. 59 yaşındaki Can, Şişli Siyasal öğrencisiyken 12 Eylül’den bir süre önce, 1979’da tutuklanmıştı. 19 yıl 9 ay cezaevinde kalmıştı.

T24'e konuşan Tanrıkulu şunları söyledi:

"Güvenlik deyip naklettiler"

Tutuklandığında 5 Numaralı Ceza İnfaz Kurumu’na götürmüşlerdi. Ayın 15’ine kadar orada kalıyordu. “Burada sizin güvenliğinizi sağlayamıyoruz” deyip almak istediler, o da gitmek istemedi. “Ben burada güvenlik sorunu yaşamıyorum, tam tersine bazı sağlık sorunlarım konusunda arkadaşlar dikkat ediyorlar” demiş. “O zaman ‘Ben burada kalmak istiyorum’ diye bir kağıt imzalayıp bize verin” demişler. O da 14’ünde vermiş. 15’inde tekrar gelmişler, “Güvenliği sağlayamıyoruz” deyip 9 numaralıda tecrite koymuşlar.

"Kopça nedeniyle bekletildim"

Orası korkunç bir yer. 1980 sonrası cezaevleri önünde çok bekledim. Çok ağır şeyler yaşadık ama ben buradaki uygulama ve davranışları anlayamadım. Ben gittiğimde onlarla muhatap olmamak için ses çıkaracak hiçbir şey yapmadım. Sadece geçip gitmek istiyorum. Görüşmemin 15 dakikası bu uygulamalarla geçti. Küçücük bir kopça nedeniyle iki kere kabinlere girip çıkmak zorunda kaldım. Elime iki yazı yazmıştım ilaçlarıyla ilgili, unutmayayım diye. “Yazıyı okuyabilirsiniz, doktoru soruyor bunu” dedim. Elimi süngerle yıkadılar.

"35 dakika görüşebildik"

Görüş yerinde de Celallettin 10 dakika gelmedi. Benim giriş kaydım yapıldığında onların hazırlanıyor olması lazımdı. 1 saatlik görüşü 35 dakika yapabildik. Nasıl getirildiğini anlattı. 9 numaralıya getirildiğinde iki gün yalnız kalmış. Israr edince cezaevi müdürüyle görüşmüş. Makul bir konuşmaydı diyor ama biz o makul konuşmaları çok gördük.

"Akın Atalay ve Osman Kavala'yla birbirlerine seslenmişler"

İki gün sonra yanına bir çocuk getirmişler, “Bu sana yardımcı olacak” diye. “Ben bu izolasyonu kabul etmiyorum, insanlarla birlikte kalmak istiyorum” demiş. Sonra Van Belediye Başkanı’nı getirmişler yanına. Hemen yanında Akın Atalay kalıyor. Onla sesli bir diyalog yaşamışlar. Daha sonra dışarı bakarken Osman Kavala’yı görmüş. Osman Kavala “Celalettin” diye bağırmış. Celalettin de heyecan yapmış, o da geri seslenmiş. Askerler var diye Osman Kavala “Havalandırmadan konuşalım, daha iyi duyarız” demiş. Duygusal bir an yaşamışlar.

"Yıldırmak için koyuyorlar"

9 numaralı cezaevi belli insanları daha çok yıldırmak, vazgeçirmek için yapılmış bir yer. 5 numaralıda 7-8 kişi kalıyorlardı. Avluda 30 kişi akşama kadar bir arada kalıyorlardı. Burada hiç kimse birbirini göremiyor.

"Biyopsi olması gerekiyor"

Dışarıda olsaydı, teşhis amaçlı bir biyopsi yapılması gerekiyordu. 5 numaralıda o aşamaya gidiliyordu. Burada bir haftadır hiçbir şekilde gelişme yaşanmadı. Şu an için hayati risk olmayabilir ama ona doğru gidiyor. “Yaparız” demişler ama hiçbir sağlık kontrolü yapılmamış. Girerken saatini alıp arka kapağını açtırmak için para istemişler. İç çamaşırı götürdüm, "Kotası doldu" deyip almadılar. İç çamaşırının kotası mı olur? Tam 21 tane kitap götürdüm, hiçbirisi eline ulaşmamış. Sağlığıyla ilgili yaptırdığı bir testin CD'si vardı, el koymuşlar. Hastane kayıtları ne kadar tutuyor bilmiyoruz, ya o kayıtlar silinirse ne olacak?