Servis minibüsü alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Fatih’teki Kennedy Caddesi Samatya mevkiinde saat 18.30 sıralarında Eminönü istikametine doğru seyreden Nazmi Ünal yönetiminde 34 GH 3415 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangını erken fark eden sürücü Nazmi Ünal aracı yol kenarına çekerek, minibüste bulunanların inmesin sağladı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı sararken, sürücü itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, Kennedy Caddesinde yoğunluk oluştu. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Yaşanan o anları anlatan servis minibüsünün sürücüsü Nazmi Ünal, “Seyir halindeyken birden kaloriferler çalışarak ön taraftan alev aldı. Biz müdahale ettik söndüremedik. Araçta personel vardı, kapılar açık olduğu için indiler” dedi.