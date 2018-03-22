Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 şehit

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. 21.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını aktardılar. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş olay yerinde bulunuyor.

1 şehit

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, "Milletimizin başı sağolsun. 500 metrelik alana dağılmış uçağın parçaları. 1 şehidimiz var." dedi.

TSK'dan açıklama

TSK'den yapılan açıklamada, "22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.