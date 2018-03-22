Kuyumcuyu öldürdükten sonra yakıp, o anı kaydetmişler

Antalya'da, geçen nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'de ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar İranlı Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh, Peyman Boveırımonji ile ölen Vedat Şenay'ın eşi Meral Şenay, oğlu Enes Şenay ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanan 3 sanıktan Mohammad Falahzadeh ile Peyman Boveırımonji, yeniden ifade vermek istediklerini belirterek, Hamed Norouzhia'ın salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Hamed Norouzhia'ın salon dışına çıkarılma isteğini kabul etti. Tercüman aracılığıyla ifade veren Mohammad Falahzadeh, Vedat Şenay'ı Hamed Norouzhia'nın öldürdüğünü, cesedi yakma anlarını ise kendisinin cep telefonuyla görüntülediğini söyledi.

Cinayetin ayrıntılarını da anlatan Mohammad Falahzadeh, “Ben 9 aydır Hamed ile aynı koğuşta kalıyorum. Hamed maktulün ateşe verilmesine ilişkin görüntüleri kaydettiğimi öğrenmiş. Bu nedenle beni tehdit ediyor. Cezaevindeki şahsi eşyalarıma da el koydu. Bana kardeşinin, İran'da bulunan kızıma ve babama zarar vereceğini söyledi. Bir önceki duruşmada söylediklerimin bazıları doğru değildir. Şimdi gerçekleri anlatmak istiyorum" dedi.

'TÜFEĞİN KABZASIYLA İKİ KEZ VURDU'

Olay günü saat 21.00 sıralarında Vedat Şenay, Maedeh Fazelimadah ve Hamed Norouzhia ile kendi iş yerinde bir araya geldiklerini söyleyen Mohammad Falahzadeh, şöyle dedi:

“Vedat, 20 yaşlarındaki Maedeh'e çıkma teklif etti. Ancak Maedeh, Vedat'ın yaşının büyük olmasından dolayı teklifi kabul etmedi. Ben Hamed'in Maedeh'le Denizli'de 7-8 ay kadar birlikte yaşadıklarını bildiğim için Maedeh'i alarak dışarı çıkardım ve kiralamış olduğum otomobile bindirdim. Kendisine beklemesini söyledim. Tekrar iş yerine girerek Vedat'ı göndermek istedim. Hamed'in, Maedeh yüzünden Vedat ile tartıştığını gördüm. Hamed içi dolu olan çay bardağını Vedat'ın yüzüne attı. Vedat bu duruma sinirlendi. Hamed, Vedat'ın ayağına vurunca yere düştü. Vedat kalkmak isteyince bu kez ensesinden tutarak alın kısmını iki kez yere vurdu. Vedat da Hamed'e 'Sizin namusunuz yokmuş. İranlı kocalar kadınlara sahip çıkmıyor' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine ben de Vedat'ın kemer bölgesine ayağımla vurdum. Vedat yine ayağa kalkmak isteyince, Hamed bu kez cebindeki biber gazını çıkarıp, yüzüne sıktı. Hamed genelde esrar kullanırdı. O anda da kafası yerinde değildi. Hamed iş yerimde bulunan pompalı tüfeği alarak Vedat Şenay'ın kafasının arkasına kabzasıyla iki kez vurdu. Vedat yere düştü ve bayıldı. Ya da biz bayıldığını düşündük. Vedat'ın bu arada kafasından kan akıyordu. Hamed ve ben kendisini uyandırmak için üzerine su döktük. Vedat uyandığında kavga olmaması için ellerini bağladık. Ben ona dokunmadım. Daha sonra Hamed, Vedat'ın elini çözerek odadaki sütuna oturur vaziyette dayadıktan sonra öldüğünü söyledi. Hamed'in üzeri de kan olmuştu. Bu sırada, iş yerine Peyman Boveırımonji geldi. Sütuna da kan bulaştı. Peyman bize bağırmaya başladı."

'ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKTI'

Peyman'ı sakinleştirdikten sonra dışarı çıktığını ve araçta oturan Maedeh'i yakındaki bir alışveriş merkezine götürüp, oradan taksiye bindirdiğini sözlerine ekleyen Mohammad Falahzadeh, şöyle devam etti:

“Ben telefonla Peyman'a Vedat'ın ölüp ölmediğini tekrar sorduğumda, ofise gelmemi istedi. Gittiğimde Peyman polisi aramak istediğini söyleyince Hamed buna engel oldu. Hamed benden Vedat'ın arabasını otoparka getirmemi istedi. Hamed ve Peyman, Vedat'ı kendi arabasının arka koltuğuna koydular. Ayrıca, iş yerimde bulunan küreği de alarak arabaya koyduk. Hatta biz iki araç yola çıkmadan önce Hamed yukarıya tekrar çıkınca arkasından gittim ve yerdeki ve sutündaki kanları sildiğini gördüm. Ardından, Vedat Şenay'ı Korkuteli ilçesinde ormanlık alana götürdük. Peyman ve Hamed, Vedat'ı araçtan çıkardı. Bana da kendilerine ışık tutmamı istediler. Ben de cep telefonumun ışığını açmak için önce kamerayı açmam gerekiyordu. Öyle de yaptım. Hep onlara ışık tuttum, hem de yaşananları kaydetmeye başladım. Peyman ve Hamed cesedi 1-2 metre ileriye götürdükten sonra, Hamed yolda aldığımız benzini Vedat'ın üzerine döktü. Tutuşturduğu bir bez parçasını da Vedat'ın üzerine atarak yanmasını sağladı. Peyman yanma olayını uzaktan izliyordu. Tüm yaşananlar benim cep telefonumda kayıtlıdır. İncelenmesini istiyorum."

Daha sonra söz verilen Peyman Boveırımonji ise Hamed'in İran'daki kendi ailesini de tehdit ettiğini iddia ederek, "Ben de o yüzden bir önceki ifademde onun yönlendirmesi ile konuştum. Olaylar Mohammad Falahzadeh'in bu celse anlattığı gibi gelişmiştir. Hatta ben cesedi götürdüğümüzde kazma kürek de götürmeyi düşündüm. Hamed onlara gerek olmadığını, cesedi yakacağını söyledi" dedi.

'BEN DEĞİL MOHAMMED ÖLDÜRDÜ'

Daha sonra Hamed Norouzhia salona alınarak, ifadeler okundu. Hamed Norouzhia ilk ifadesinin geçerli olduğunu söyleyerek, “Mohammad Falahzadeh, Peyman Boveırımonji'nin ifadelerini kabul etmiyorum. Mohammad ve Peyman ile aynı koğuşta kalırken Mohammad'ın tehditleri nedeniyle koğuş değiştirmek istedim. Benim avukatlık ücretini de Peyman ödemiştir. Ayrıca ben Denizli'de kaldığım sürece Maedeh ile sadece komşuyduk. Maedeh benim değil, Mohammad'ın sevgilisidir. Olay günü de ben dışarıdaydım. Mohammad'ın ofisine gittiğimde Vedat yerde yatıyordu. Elleri plastik kelepçeyle bağlıydı. Vedat'a ilk yardım işlemlerini yaptım. Mohammad bana Vedat'ı acil servisine götüreceğimizi söylediği için araca taşınmasına yardım ettim. Yolda giderken de nereye gideceğimizi sorduğumda Mohammed, 'Biz biliyoruz nereye gittiğimizi' dedi. Bir önceki celsede söylediğim gibi Vedat'ı öldüren ve yakan ben değilim, Momammed'dir" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ertelendi.