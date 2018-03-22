Boğaziçi Üniversitesi'nde polis müdahalesi

İki öğrenci, 2. kuzey yurdunda gözaltına alınırken, bir öğrenci de evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) yöneticisi Şafak Küçüksezer’in de olduğu bildirildi.

Evrensel'in haberine göre gözaltıları protesto etmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine de polis müdahale etti. Gözaltıları protesto etmek için Kuzey Kampüs'te basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler polis tarafından engellendi. Müdahale sırasında 3 kişi daha gözaltına alındı.