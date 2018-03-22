Camiye Erdoğan afişi astılar!

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ - 21 Mart Dünya Ormancılık haftasında, Giresun Bulancak İlçesi Sarayburnu Camii’ne AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının da yer aldığı afişler asıldı. Camiye afiş asılması cemaatin tepkisini topladı. CHP Giresun İl Başkanı Necati Tığlı ise “Halkımızın temiz duygularıyla, vicdanlarıyla oynuyorlar” dedi .

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 25 Mart Pazar günü Giresun'u ziyaret edecek ve AKP İl kongresine katılacak. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Dünya Ormancılık Haftası için hazırlattığı afişler, Bulancak'taki Sarayburnu Camii'ne asıldı.

Afişlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ile, ‘Milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye’ ve ‘Müslümanın diktiği her fidan onun sadakasıdır’ ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞ ŞAŞIRDI

Cami duvarına küçük boyutlarda bir Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'nün flamaları da asıldı. Namaz için camiye giden vatandaşlar, afişleri görünce şaşkınlık yaşadı ve camiye afiş asılmasına tepki gösterdi.

CHP Giresun İl Başkanı Necati Tığlı ise “Bu durum iktidar partisinin, dinimizi siyasete nasıl alet ettiklerini açık biçimde gösteriyor. Cami duvarına poster asıp siyaset yapmak, bu halkın vicdanıyla, temiz duygularıyla oynamaktır” dedi.