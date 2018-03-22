Yakalanan Yunan askerlerinin üzerinden bakın ne çıktı

DHA - Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanıp, cezaevine konulan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) üst aramasında ele geçirilen harici bellekte, askeri krokiler bulunduğu öne sürüldü.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yunan askerlerinin üzerinde bulunan harici bellek ve cep telefonları, incelenmesi için Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi.

Yapılan incelemede, harici bellekte, askeri krokilerin yer aldığı iddia edildi. Cep telefonlarının incelenmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yunan askerlerinin cezaevinde ek ifadesi alınarak, telefon şifreleri Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na verildi. Yunan askerlerinin üzerinde bulunan 2 cep telefonunun yanı sıra ifadelerinde, karda ayak izlerini çektiklerini söyledikleri, Yunan sınır karakoluna ait, 'şifreli' cep telefonu da incelemeye alındı.

253 METRE GİRDİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan tutuklanan Yunan askerlerinin, yapılan incelemede, Pazarkule Sınır Karakolu'na 253, Türk- Yunan sınırına ise 240 metre uzaklıktaki noktaya kadar Türk sınırını ihlal ettikleri belirlenmişti.